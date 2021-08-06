Manavgat'taki orman yangınında hayatını kaybeden Alman kadının kardeşi DNA örneği verdi
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Manavgat'taki orman yangınında hayatını kaybeden Alman kadının kardeşi DNA örneği verdi

Manavgat'taki orman yangınında hayatını kaybeden Alman kadının kardeşi DNA örneği verdi
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Manavgat'taki orman yangınında yaşamını yitiren Alman Andrea Yiğitokur'un kardeşinden DNA örneği alındı.

Manavgat'taki orman yangınında yaşamını yitiren Alman Andrea Yiğitokur'un kardeşinden DNA örneği alındı.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi'nde evin bahçesindeki zeytinlikteki cenazeleri bulunan Türk vatandaşı Fahri ile Alman eşi Andrea Yiğitokur'un cenazeleri için Alman kadının kardeşi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi.

Cesedin Andrea Yiğitokur'a ait olup olmadığının tespiti için DNA örneği alındı.

DNA sonuçlarının belli olmasının ardından çiftin cenazesinin Manavgat'ta toprağa verilmesinin beklendiği öğrenildi.

Kalemler Mahallesi'nde orman yangınının çıkmasının ardından çiftten haber alamayan yakınları yardım istemiş, daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde ve çevresinde yapılan incelemede, çiftin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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