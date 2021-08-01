Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu
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Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Türk vatandaşı ile Alman eşinden haber alamayan yakınları yardım istedi.

Daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde yapılan incelemede çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Evdeki inceleme sürüyor.

Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu
Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu
Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu
Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu
Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu
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