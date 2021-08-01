Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçede orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Türk vatandaşı ile Alman eşinden haber alamayan yakınları yardım istedi.
Daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde yapılan incelemede çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Evdeki inceleme sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin