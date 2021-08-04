Manavgat'taki orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor
Yangının çıktığı alanın havadan drone ile görüntülenmesi Yangının çıktığı bölgeden yükselen dumanlar Uçak ve helikopterlerin yangına müdahale etmesi ANTALYA - Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesinde yerleşim yerlerine yaklaşan alevlere havadan uçak ve helikopterler karadan arazöz ve orman...
Yangının çıktığı alanın havadan drone ile görüntülenmesi
Yangının çıktığı bölgeden yükselen dumanlar
Uçak ve helikopterlerin yangına müdahale etmesi ANTALYA - Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesinde yerleşim yerlerine yaklaşan alevlere havadan uçak ve helikopterler karadan arazöz ve orman işçileriyle müdahale sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş