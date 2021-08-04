Manavgat'taki orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor
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Manavgat'taki orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Yangının çıktığı alanın havadan drone ile görüntülenmesi Yangının çıktığı bölgeden yükselen dumanlar Uçak ve helikopterlerin yangına müdahale etmesi ANTALYA - Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesinde yerleşim yerlerine yaklaşan alevlere havadan uçak ve helikopterler karadan arazöz ve orman...

Yangının çıktığı alanın havadan drone ile görüntülenmesi

Yangının çıktığı bölgeden yükselen dumanlar

Uçak ve helikopterlerin yangına müdahale etmesi ANTALYA - Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesinde yerleşim yerlerine yaklaşan alevlere havadan uçak ve helikopterler karadan arazöz ve orman işçileriyle müdahale sürüyor.

Manavgat'taki orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor
Manavgat'taki orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor
Manavgat'taki orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor
Manavgat'taki orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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Manavgat'ta yangından etkilenen alanlar havadan drone ile görüntülendi
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