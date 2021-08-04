Manavgat'taki orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor

Yangının çıktığı alanın havadan drone ile görüntülenmesi Yangının çıktığı bölgeden yükselen dumanlar Uçak ve helikopterlerin yangına müdahale etmesi ANTALYA - Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesinde yerleşim yerlerine yaklaşan alevlere havadan uçak ve helikopterler karadan arazöz ve orman...