Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor.

İlçede 28 Temmuz'da başlayan, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan ve birçok mahallenin yanmasına neden olan alevlerin kontrol altına alınması için ekipler yoğun mücadele veriyor.

Yangın, Kızıldağ'da etkisini sürdürüyor.

Gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklar ile söndürme çalışmalarına yeniden başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin