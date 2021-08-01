Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçenin 4 farklı bölgesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıyor.

Yoğun şekilde müdahale edilen yangın, Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artırdı.

Uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleriyle etkin bir çalışmanın yürütüldüğü bölgede, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölge halkı da söndürme çalışmalarına katılanlara destek oluyor.

Alev ve dumanın metrelerce yüksekliğe çıkması drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yangının boyutu bir kez daha ortaya çıktı.

Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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