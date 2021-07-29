Manavgat'taki orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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Manavgat'taki orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Manavgat'taki orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki orman yangınlarına 213 araç ve 481 personelle destek verdiklerini, şu ana kadar 34 mahallenin zarar gördüğünü söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki orman yangınlarına 213 araç ve 481 personelle destek verdiklerini, şu ana kadar 34 mahallenin zarar gördüğünü söyledi.

Böcek, yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınması için tüm ekiplerin seferber edildiğini ifade etti.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un düzenlediği değerlendirme toplantısına katıldığını ifade eden Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğünün mahallelere su verme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

ASAT'ın 14 kepçe, ekskavatör, 13 arazöz ve 194 personelle sahada çalıştığını vurgulayan Böcek, "10 jeneratör ile mahallelere su verme çalışmaları sürüyor. Manavgat'ın 106 mahallesinden 37'sine şu ana kadar su verildi. 69 mahalleye de su verme çalışmaları sürüyor. Elektrik olmadığı için su vermekte zorlanıyoruz. Arazöz ve jeneratör takviyelerimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok ilden de Manavgat yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için personel ve araç takviyesi geldiğini vurgulayan Böcek, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan 10 araç 100 personel, Konya'dan 11 araç, Burdur'dan 8 araç, İzmir, Ankara, Mersin ve Isparta'dan 6'şar araç, Eskişehir ve Muğla'dan üçer araç çalışmalara destek veriyor. Bölgede su en önemli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Çevre Sağlığı Daire Başkanlığımız su taşımak için 17 adet 400 litrelik vekto hizmeti aracı, 24 adet 100 litrelik su ve personel taşıma aracı, 2 paletli iş makinesi, makina taşıma tırı, 3 arazöz ve 66 personel ile takviye yapıyor. 18 mahalle boşaltıldı. Şu ana kadar 34 mahallemiz zarar gördü. 213 araç ve 481 personel ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyoruz."

Böcek, bölgede çalışan personele su, ayran, mobil aşevinden yemek dağıtımının sürdüğünü, sokak hayvanları, sahipli hayvanlar, büyükbaş, küçükbaş ve yaban hayvanları için de bölgede çalışma başlattıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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