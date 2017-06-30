Manavgat'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.



İlçenin Bereket Mahallesi Dere mevkisindeki tarım arazisinde henüz belirlenmeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.



Kısa sürede büyüyen yangına, Taşağıl ve Serik Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 12 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracı ve bir iş makinesi ile müdahale edildi.



Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında, 8 hektarlık tarım ve ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.



Olay yerine gelen Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Taşağıl Orman İşletme Müdürü Hasan Çiçek'ten yangınla ilgili bilgi aldı.



Öte yandan söndürme çalışmalarına köylüler de traktörleriyle katıldı.