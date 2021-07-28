Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü

Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve 4 mahalleye sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve 4 mahalleye sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gökyüzünün dumanla kaplandığı, güneşin adeta kızıla büründüğü yangın alanı havadan drone ile görüntülendi. Çalışmalara havadan 19 helikopter destek veriyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nnde saat 12.00 sularında çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile bir anda büyüdü. 4 mahallede etkili olan yangını söndürmek için 2 uçak, 19 helikopter, 191 arazöz ve bine yakın orman işçisi mücadele ediyor. Yangının ilk çıkış noktası olarak bilinen Yeniköy Mahallesi'nde ise söndürme çalışmaları havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde gökyüzünün adeta dumanla kaplandığı, güneşin renginin kızıla büründüğü görüldü. Aynı anda 4 helikopter de havadan söndürme çalışmasına destek veriyor.

(Ertuğrul Gün- Akif Yılmaz/İHA)

Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü
Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü
Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü
Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü
Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü
Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü
Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü
Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü
Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (10)
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (10)
Antalya'da can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
Antalya'da can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Bilgiç Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Fatma Girik Prens Harry Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Diego Eda Erdem Can Bartu Serdar Aziz Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 20:13:55. #1.14#

title