MANAVGAT'TAKİ CAN DOSTLAR KONYAALTI'NDA
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MANAVGAT'TAKİ CAN DOSTLAR KONYAALTI'NDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'ta çıkan yangının hemen ardından 'Gün Dayanışma Günü' kampanyası başlatan ve bölge halkına yardım eli uzatan Konyaaltı Belediyesi, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki minik dostları da Konyaaltı'na taşıdı.

Manavgat'ta çıkan yangının hemen ardından 'Gün Dayanışma Günü' kampanyası başlatan ve bölge halkına yardım eli uzatan Konyaaltı Belediyesi, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki minik dostları da Konyaaltı'na taşıdı.

Manavgat'ta çıkan yangın sonrası 'Gün Dayanışma Günü' kampanyası ile bölgedeki yaraları sarmaya çalışan Konyaaltı Belediyesi, gece boyunca ilçe halkından gelen yardım kolilerini yangın bölgesine ulaştırdı. Konyaaltı Belediyesi, yangınla birlikte ölüm kalım savaşı veren Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki minik dostların da tahliyesini gerçekleştirdi. Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki 64 kedi ve 22 köpeği, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Kedi ve köpeklerin bir kısmını çevre veteriner kliniklere gönderen Veteriner İşleri Müdürlüğü, yangın bölgesinden getirilen tüm kedi ve köpeklerin bakım ve tedavilerini iş bölümü ile gerçekleştirmiş oldu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Manavgat yangınının hemen ardından başlattıkları yardım kampanyası ile ilçe halkının yanında olduklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde vatandaşlardan gelen yardım kolilerini yangın bölgesine hızla ulaştırdıklarını söyledi. Manavgat'ta aynı zamanda hayvanların da ölüm kalım mücadelesi verdiğini ifade eden Başkan Esen, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki minik dostlara yardım eli uzattıklarını bildirdi. Barınaktaki 64 kedi ve 22 Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne transfer ettiklerini belirten Semih Esen, bakım ve tedavi işlemlerinin hızlı olabilmesi için bu hayvanların bir kısmını veteriner kliniklerine gönderdiklerini söyledi. Esen, yangın bölgesinden getirilen kedi ve köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirdi.

MANAVGAT'TAKİ CAN DOSTLAR KONYAALTI'NDA
MANAVGAT'TAKİ CAN DOSTLAR KONYAALTI'NDA
MANAVGAT'TAKİ CAN DOSTLAR KONYAALTI'NDA
MANAVGAT'TAKİ CAN DOSTLAR KONYAALTI'NDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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