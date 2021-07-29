Son dakika haber: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü
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Son dakika haber: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü

Son dakika haber: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTIAntalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi. Akseki'nin Kepezbeleni köyünde dün akşam 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel'in ölümünün ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum."

 

DHA-Güvenlik - Türkiye-Antalya/ Manavgat - ANTALYA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var.'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var."
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
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