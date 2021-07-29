Son dakika haber: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü

Son dakika haberler: ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTIAntalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi. Akseki'nin Kepezbeleni köyünde dün akşam 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel'in ölümünün ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum."

DHA-Güvenlik - Türkiye-Antalya/ Manavgat - ANTALYA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı