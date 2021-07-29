EVRENLERYAVŞİ'DE ALEVLER YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT EDİYOR
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EVRENLERYAVŞİ'DE ALEVLER YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2 gündür Manavgat ilçesinde hem yerleşim yerlerinde hem de ormanda devam eden yangın, poyrazın etkisini yitirmesiyle büyük oranda kontrol altına alındı.

2 gündür Manavgat ilçesinde hem yerleşim yerlerinde hem de ormanda devam eden yangın, poyrazın etkisini yitirmesiyle büyük oranda kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde Evrenleryavşi'de yeniden yükselen alevler, bir okulun çatı katını sardı. Tek katlı okul, kısa sürede alevler içinde kaldı. Orman bölge müdürlüğü arazözünün müdahalesiyle okuldaki yangın söndürülürken, ormanlık alandaki yangın hızla ilerliyor. Jandarma ekipleri ise hem araçlardan hem de evlerin arasında yaya olarak anonslar yapıp mahalleyi tahliye etti. Bölgeye vatandaşların girişine izin verilmiyor.

EVRENLERYAVŞİ'DE ALEVLER YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT EDİYOR
EVRENLERYAVŞİ'DE ALEVLER YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT EDİYOR
EVRENLERYAVŞİ'DE ALEVLER YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT EDİYOR
EVRENLERYAVŞİ'DE ALEVLER YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT EDİYOR
EVRENLERYAVŞİ'DE ALEVLER YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT EDİYOR
EVRENLERYAVŞİ'DE ALEVLER YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT EDİYOR
EVRENLERYAVŞİ'DE ALEVLER YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT EDİYOR
EVRENLERYAVŞİ'DE ALEVLER YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT EDİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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