Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (22)
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Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (22)

Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (22)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

'ALLAHIM YARDIM ET, ÖLÜRSEK BUNU İZLEYİN'Antalya'nın Manavgat ilçesi Şişeler Mahallesi'nde üretici, tarladaki büyükbaşlarını alevlerden kaçırmaya çalıştı.

'ALLAHIM YARDIM ET, ÖLÜRSEK BUNU İZLEYİN'

Antalya'nın Manavgat ilçesi Şişeler Mahallesi'nde üretici, tarladaki büyükbaşlarını alevlerden kaçırmaya çalıştı. İnekleri yakalamaya çalışan Manavgatlı üretici, diğer eliyle de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, "Allah'ım yardım et, ölürsek bunu izleyin" diye ağladı. İneğin ipini çekiştirip, "Gel gitme ne olursunuz, gelin. Gel" diyen üretici, hayvanları bir araya toplamak için uzun süre uğraştı.

ALANYA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Öte yandan Alanya'nın Yeniköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, kısmen kontrol altına alınırken, 4 hektar alan zarar gördü. Yangına 5 arazöz, 2 helikopter, çok sayıda personel ve köylüler ile müdahale edildi.


Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (22)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda.
Alanya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Alanya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (1)
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (1)
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