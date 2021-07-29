MANAVGAT YANGININ DUMANLARI ALANYA'DAN GÖRÜLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MANAVGAT YANGININ DUMANLARI ALANYA'DAN GÖRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan ve halen devam eden yangının boyutu çevre ilçelerden de görüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan ve halen devam eden yangının boyutu çevre ilçelerden de görüldü. Manavgat'taki yangın sonrası ortaya çıkan yoğun duman Alanya ilçesi İncekum Mahallesi sahilinden görüldü. Bölgeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki İncekum bölgesinden yükselen dumanların boyutu, yangının büyüklüğünü de ortaya koydu.

ALANYA VE GÜNDOĞMUŞ'TA YANGIN

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'nde de ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yerleşim yerlerine yakın noktada olan yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Alanya ve Manavgat'ın kuzey komşusu olan Gündoğmuş ilçesinde de orman yangını başladı. Ortakonuş Mahallesi'nde başlayan orman yangınına orman ve itfaiye ekipleri müdahale için yönlendirildi.

MANAVGAT YANGININ DUMANLARI ALANYA'DAN GÖRÜLDÜ
MANAVGAT YANGININ DUMANLARI ALANYA'DAN GÖRÜLDÜ
MANAVGAT YANGININ DUMANLARI ALANYA'DAN GÖRÜLDÜ
MANAVGAT YANGININ DUMANLARI ALANYA'DAN GÖRÜLDÜ
MANAVGAT YANGININ DUMANLARI ALANYA'DAN GÖRÜLDÜ
MANAVGAT YANGININ DUMANLARI ALANYA'DAN GÖRÜLDÜ
MANAVGAT YANGININ DUMANLARI ALANYA'DAN GÖRÜLDÜ
MANAVGAT YANGININ DUMANLARI ALANYA'DAN GÖRÜLDÜ
MANAVGAT YANGININ DUMANLARI ALANYA'DAN GÖRÜLDÜ
MANAVGAT YANGININ DUMANLARI ALANYA'DAN GÖRÜLDÜ
MANAVGAT YANGININ DUMANLARI ALANYA'DAN GÖRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (20)
Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (20)
Alanya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Alanya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika... Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
Son dakika... Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı İrem Derici Demet Akalın
Spor Muslera Ali Koç Eda Erdem Aytaç Kara Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MANAVGAT YANGININ DUMANLARI ALANYA'DAN GÖRÜLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 16:57:15. #1.15#

title