Son dakika haber... KÖYLÜLERİN AĞAÇ DALLARIYLA YANGIN NÖBETİ

Son dakika haber... Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (16)Manavgat'ın Yeniköy Mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına bugün de ekipler tarafından müdahale sürüyor.

Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (16)

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına bugün de ekipler tarafından müdahale sürüyor. Gece boyunca esen şiddetli poyraz nedeniyle alevler Ulukapı Sülek Mahallesine kadar geldi. Yangının ilk çıktığı noktaya 25, Manavgat merkeze ise 4 kilometre uzaklıktaki mahalle, jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı. Ulukapı Bardaklar Mahallesi'nde yer alan Manavgat İçme Suyu Tesisleri yakınında alevler ağaçları yakarken, mahalle sakinleri rüzgarın da etkisiyle ağaçlardan düşen kozalakların neden olduğu yangını söndürmek için çabaladı. Mahalleli, ellerine aldıkları ağaç dalları ve çalı çırpıyla, bölgede bulunan jandarma ise yanlarında bulundurdukları 5 litrelik su bidonlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Farklı noktalara yangının sıçradığını gören bazı mahalle sakinleri ise koşarak alana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı