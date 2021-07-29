Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (15)
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Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (15)

Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (15)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

BAKAN PAKDEMİRLİ: ENTÜBE HASTALAR NAKLEDİLDİTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde entübe durumundaki 10 hastanın tedbir amaçlı başka hastaneye nakledildiğini açıkladı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: ENTÜBE HASTALAR NAKLEDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde entübe durumundaki 10 hastanın tedbir amaçlı başka hastaneye nakledildiğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, hastanenin yangınla ilgili tehlikeyle karşı karşıya olmadığını ve hizmete devam edildiğini kaydetti.

TAHLİYE İŞLEMİ DURDURULDUManavgat'ta yangının büyümesi ve ilçe merkezine çok yakın olan Sarılar Mahallesi'ne ulaşması üzerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tahliyesine karar verilince önce tam donanımlı ambulanslarla entübe hastaların bölgedeki diğer hastanelere nakli başladı. Sarılar'da yangının Devlet Hastanesi ile arasındaki bölgenin kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları yapıldığı bilgisi üzerine Orman Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü görüşmeleri sonucu hastanedeki yangın tehlikesinin ortadan kalmasıyla tahliye işleminin de durdurulduğu açıklandı.

Hastaneye Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür de geldi. Hülür, hastane için alınan tahliye kararının, yangın tehlikesinin hastane açısından ortadan kalkması nedeniyle durdurulduğunu söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye...
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir.
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var.'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var."
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Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (15) - Haberler
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