Son dakika haberi | YANGIN ALARA VADİSİ'NİN YAMAÇLARINDA
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Son dakika haberi | YANGIN ALARA VADİSİ'NİN YAMAÇLARINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Gündoğmuş ilçesinde devam eden yangın, Alara Çayı'nın bulunduğu Alara Vadisi'nde devam ediyor.

Gündoğmuş ilçesinde devam eden yangın, Alara Çayı'nın bulunduğu Alara Vadisi'nde devam ediyor. Vadinin yamaçlarında süren yangına havadan helikopterlerle müdahale ediliyor.

Bu arada, vadinin üzerinde bulunan Karabul Mahallesi'ne yakın noktada çıkan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için de havadan müdahale başladı. Bölgenin sarp kayalıklardan oluşması nedeniyle karadan müdahale yapılamıyor.

Son dakika haberi | YANGIN ALARA VADİSİ'NİN YAMAÇLARINDA
Son dakika haberi | YANGIN ALARA VADİSİ'NİN YAMAÇLARINDA
Son dakika haberi | YANGIN ALARA VADİSİ'NİN YAMAÇLARINDA
Son dakika haberi | YANGIN ALARA VADİSİ'NİN YAMAÇLARINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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