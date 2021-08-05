9 GÜNDE 400 BİN KALEM ÜRÜN YARDIMI

Manavgat'taki orman yangınının 9'uncu gününde de mücadele devam ederken, ilçe merkezine gelen yardımlar ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya çalışılıyor.

Manavgat'taki orman yangınının 9'uncu gününde de mücadele devam ederken, ilçe merkezine gelen yardımlar ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya çalışılıyor. Kıyafet ve gıda yardımları, Manavgat Gençlik Merkezi'nde kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki depoda tasnif ediliyor. Kuru gıdalar, ramazan ayında oluşturulan paketler gibi ailenin ihtiyacı olabilecek ürünleri barındırırken, kıyafetler de yine erkek, kadın ve çocuk olarak tasnif ediliyor. Depoya giren tüm ürünler, kalem kalem kayıt altına alınıp, çıkışı yapılırken de yine nereye gönderildiği kaydediliyor. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 9 günde depoya 400 bin kalem ürün gelirken, 135 bin kalem ürün ise ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı