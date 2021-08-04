Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (9)

ERSİN TATAR YANGIN BÖLGESİNDEKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesini ziyaret ediyor.

ERSİN TATAR YANGIN BÖLGESİNDE

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesini ziyaret ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun refakat ettiği Tatar, Manavgat Ulualan'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve brifing aldı.

Yangından zarar gören Kalemler Mahallesi'ni ziyaret edecek KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek.YEMYEŞİL ORMANLAR GRİYE DÖNDÜYanıp kül olan ormanlar, 8'inci gününde Demirören Haber Ajansı tarafından dron ile görüntülendi. Sırtköy ve Yeniköy başta olmak üzere dün yangının seyrini durdurmak için büyük çaba harcanan Kızıldağ Mahallesi'nde yemyeşil ağaçların yanarak gri renge döndüğü gözlendi. Hayvanlara ev sahipliği yapan ormanlık alanın çölleşmiş görünümü, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.VETERİNER HEKİMLER YARALARI SARIYORGündoğmuş ilçesinde devam eden yangından etkilenen hayvanlara Türkiye'nin birçok ilinden gelen veteriner hekimler müdahale ediyor. Yangın nedeniyle yaralanan ve dumandan etkilenen hayvanlar sahada ilk tedavilerini tamamladıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu sahra hayvan hastanesine götürülerek tedavilerine burada devam ediliyor.

İlçede yol kenarında bulunan yaralı bir eşeğe veteriner hekimler iğneyle müdahale etti. Eşeğin tedavisini yapan Sarıyer Belediyesi Veteriner hekimi Tuğrul Akbulut, "Afet bölgesinde yaralanan hayvanlarla ilgili gerekli müdahale ve sevkiyatıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz" dedi. Yol kenarında buldukları eşeği güvenli bölgeye aldıklarını aktaran Akbulut, "Yetkililer gelip eşeğin uygun bir şekilde nakliyesini sağlayacak. Barınağa teslimini sağlayacağız. Detaylı tedavileri barınaktaki hekim arkadaşlarımız devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli