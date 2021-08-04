Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (3)
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Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (3)

Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (3)
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Güncel

YANAN ORMANLAR UÇAKTAKİ YOLCU TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİAntalya'da 8'inci gününde devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, zarar gören alanlar, kente havayolu ile gelen bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

YANAN ORMANLAR UÇAKTAKİ YOLCU TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Antalya'da 8'inci gününde devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, zarar gören alanlar, kente havayolu ile gelen bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Uçağın Antalya Havalimanı inişi için pilotunun yolcuları emniyet kemeri takması yönünde uyarı yaptığı andan itibaren görülmeye başlanan dumanlar, Antalya'nın doğu ilçelerinde gökyüzünü sardı. Uçaktaki yolcunun telefon kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, yanan alanların genişliği yürek sızlattı. Görüntülerde söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgeler ile alevlerin yükseldiği ormanların görüntüleri de yer aldı.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,


Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (3)
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (3)
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım

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