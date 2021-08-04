Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (12)
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Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (12)

Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (12)
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

YANGINDA TUTUKLAMANIN DETAYLARIAntalya'nın Manavgat ilçesinde geçen çarşamba günü şehir merkezinde çıkan orman yangınıyla ilgili yakalanan C.Y.'nin (16) tutuklanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

YANGINDA TUTUKLAMANIN DETAYLARI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen çarşamba günü şehir merkezinde çıkan orman yangınıyla ilgili yakalanan C.Y.'nin (16) tutuklanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Manavgat'ta geçen çarşamba çıkan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında özellikle Manavgat'ın Kavaklı ve Sarılar Mahallelerini etkileyen ve bir odun deposu, bir marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte ormanlık alanın zarar gördüğü yangın ile devam eden diğer yangınlarla ilgili bir savcı görevlendirildi. Bu savcının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde de özel ekip oluşturuldu. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden terörle mücadele, istihbarat ve bilişim konularında uzman görevlilerin katıldığı özel ekip, çok yönlü çalışmaya başladı.Kavaklı Mahallesi'nde başlayan ve ev ve iş yerlerinin küle döndüğü yangınla ilgili çalışmalarını yürüten ekip, çevredeki bütün güvenlik kameralarını ve sosyal medyadaki bütün görüntüleri tek tek inceledi. Yüzlerce saati bulan inceleme sonucunda bir şüpheli belirlenirken, çocuk yaşta bir görgü tanığı yangının nasıl çıktığını anlattı. Psikolog, sosyal destek uzmanı ve görevli savcının da katılımıyla görgü tanığına olayla ilgili defalarca farklı sorular soruldu, küçük tanığının olayın olduğu yerle ilgili verdiği ifade de itfaiye görevlileri tarafından tespit edilen noktayla örtüşünce, şüpheli C.Y. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. C.Y.'nin cep telefonunda ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede yangına ilişkin görüntüler bulunması üzerine şüpheli alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan C.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimi tarafından 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),


Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (12)
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (12)
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (12)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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