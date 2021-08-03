Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (7)

YANGINDA TOMALAR DEVREYE GİRDİ?Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye 112 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk etti.

YANGINDA TOMALAR DEVREYE GİRDİ

?Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye 112 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk etti. Gündoğmuş ilçesindeki yangınları söndürme çalışmalarında TOMA'lar devreye girdi. Senir Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangını söndürme çalışmalarında itfaiye ve orman ekiplerine mahalle sakinleri de yangın söndürme tüpleriyle destek veriyor. TOMA'lar, Senir'deki yangında alevlerin olduğu noktalara su atıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı