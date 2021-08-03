Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (18)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (18)

Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (18)
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

MANAVGAT'TAKİ YANGINDA 1 TUTUKLAMAAntalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki yangını çıkardığı belirlenen C.Y. (16) tutuklandı.

MANAVGAT'TAKİ YANGINDA 1 TUTUKLAMA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki yangını çıkardığı belirlenen C.Y. (16) tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında özellikle Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi ve Sarılar Mahallesi'ni etkileyen ve bir odun deposu, bir marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda elde edilen deliller, çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, yangını C.Y.'nin çıkardığı belirlendi.Geçen cuma günü polis ekiplerince yakalanan C.Y., emniyet müdürlüğünde 4 gün sorgulandı. Yangını kendisinin çıkarmadığını iddia eden C.Y., polisin delillerine ise itiraz edemedi. Bugün adliyeye sevk edilen C.Y., savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimi tarafından da ifadesi alınan C.Y. 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),


Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (18)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

Son Dakika: Manavgat yangınlarıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Son Dakika: Manavgat yangınlarıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Manavgat'ta yangından etkilenen alanlar havadan drone ile görüntülendi
Manavgat'ta yangından etkilenen alanlar havadan drone ile görüntülendi
Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Gülşen Onur Akay Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Hakan Reçber Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (18) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 19:54:30. #1.15#

title