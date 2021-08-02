MANAVGAT'TA 2 MAHALLE TEHDİT ALTINDA -1
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MANAVGAT'TA 2 MAHALLE TEHDİT ALTINDA -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat ilçesinin batı tarafındaki Çardak Mahallesi ile Beydiğin Mahallesi arasındaki ormanlık alan büyük ölçüde yanarken, Beydiğin'deki yerleşim alanlarına orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu girişi engellendi.

Manavgat ilçesinin batı tarafındaki Çardak Mahallesi ile Beydiğin Mahallesi arasındaki ormanlık alan büyük ölçüde yanarken, Beydiğin'deki yerleşim alanlarına orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu girişi engellendi. Ancak dağlık alandaki mahallenin ormana yakın kısmındaki üç ev yangında zarar gördü. Yangın rüzgarın da etkisiyle Beydiğin'den Çardak ve Kızıldağ mahallelerine doğru ilerliyor. Yangın önüne aldığı çam ağaçlarıyla kaplı ormanı hızla yok ediyor ve çok hızlı yayılıyor.

MANAVGAT'TA 2 MAHALLE TEHDİT ALTINDA -1
MANAVGAT'TA 2 MAHALLE TEHDİT ALTINDA -1
MANAVGAT'TA 2 MAHALLE TEHDİT ALTINDA -1
MANAVGAT'TA 2 MAHALLE TEHDİT ALTINDA -1
MANAVGAT'TA 2 MAHALLE TEHDİT ALTINDA -1
MANAVGAT'TA 2 MAHALLE TEHDİT ALTINDA -1
MANAVGAT'TA 2 MAHALLE TEHDİT ALTINDA -1
MANAVGAT'TA 2 MAHALLE TEHDİT ALTINDA -1
MANAVGAT'TA 2 MAHALLE TEHDİT ALTINDA -1
MANAVGAT'TA 2 MAHALLE TEHDİT ALTINDA -1
MANAVGAT'TA 2 MAHALLE TEHDİT ALTINDA -1
MANAVGAT'TA 2 MAHALLE TEHDİT ALTINDA -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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