Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (9)
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Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (9)

Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (9)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

MANAVGAT'TA ÖLÜ SAYISI 7'YE ÇIKTIManavgat'ta 5 gündür süren orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde bir çift evinde ölü bulundu.

MANAVGAT'TA ÖLÜ SAYISI 7'YE ÇIKTI

Manavgat'ta 5 gündür süren orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde bir çift evinde ölü bulundu. Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur'un ağır hasar gören evlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı. Manavgat yangını başladığından bu yana Hasan Ali Yüksel (82) Akseki'ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi'ndeki evinde, Osman (55) ve Şehri Kardaş (50) çifti Değirmenli Mahallesi Delioğlan mevkiindeki evlerinde yanarak ölmüştü. Orman işçileri Erdal Tokla (37) ve Yaşar Cinbaş (53) Gebece Mahallesi Güğlen Dağı Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunurken devrilen arazözde yanarak hayatını kaybetmişti.


Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (9)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

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