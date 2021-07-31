Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (7)

AKSEKİ'DE YANGIN ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYORAkseki ilçesine bağlı Hocaköy'deki orman yangını etkisini sürdürüyor.

AKSEKİ'DE YANGIN ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Akseki ilçesine bağlı Hocaköy'deki orman yangını etkisini sürdürüyor. Bölgedeki yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği yangın komşu mahalle Güneykaya'ya doğru ilerlemeye başladı. Hocaköy'de özellikle yaşlıların tahliyesine başlanırken, Güneykaya'daki riskin daha fazla olması dolayısıyla bu mahallenin tamamen boşaltılması kararlaştırıldı.

MANAVGAT'TA 2 MAHALLE BOŞALTILIYOR?Manavgat'ta ormanlık alandaki yangın ise ilçedeki Çardak ve Kaçarlar mahallelerindeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine görevliler, mahallelerde oturan vatandaşların teyakkuzda olmalarını ve evlerini boşaltmalarını istedi. Bazı vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını alarak bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bazıları ise gözyaşlarıyla yanan alanları izliyor.Ekipler, söndürme çalışmalarında, ağır taşıtların ve iş makinelerinin yanan alanlara rahat müdahale edebilmesi için yol kenarlarına araç park edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.BAŞKAN SÖZEN: KONTROLLÜ OLMAMIZ GEREKİYORManavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilçenin Türkiye'de yaşanmış tarihin en büyük yangın felaketlerinden birisiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Başkan Sözen yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Acımız çok büyüktür. Yangın felaketine maruz kalan bölge halkımız, şu günlerde canını, malını, sevdiklerini, evini, hayvanını, yaşam alanlarını kurtarma mücadelesi vermektedir. Ancak bu zorlu süreçten faydalanmak isteyen provokatörlerin olduğunu görmek hepimizi üzmektedir. Bu şahıslar 'kundakçı, şüpheli' yakalama teşebbüsüyle asılsız ihbarlardan yola çıkarak, sokaklarda kimlik kontrolü, yol kesme ve masum vatandaşları korkutacak derecede havaya ateş etme gibi eylemler gerçekleştirerek yaşadığımız bu süreci daha da zorlaştırmaktadır. Bu tarz hareketler, mevcut acımızı daha çok artırdığı gibi hiç kimseye de bir şey kazandırmaz. Bilindiği gibi hala tehlike geçmiş değildir. Toplumsal birlikteliğimizi üst ölçekte sergilememiz gereken bu zorlu dönemde, hepimizin duygularımıza sahip çıkıp, kontrollü olmamız gerekmektedir. Bizler iyi günde, kötü günde her zaman birlik ve beraberliğini korumuş olan sağduyulu, çağdaş Manavgat halkı olarak, bu süreçte de hep birlikte sakin kalarak, el ele vererek yaralarımızı sarmaya devam edelim. Hepimizin evi Manavgat Belediyesi'nin, Manavgat'ımızın yeniden ayağa kaldırılmasında, halkımızın yanında olarak, yaraları sarmak için mücadeleye devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerimle Manavgat halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar