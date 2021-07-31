Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (3)
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Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (3)

Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (3)
Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Güncel

2 ORMAN İŞÇİSİ YAŞAMINI YİTİRDİAntalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle zaman zaman kontrolden çıkıyor.

2 ORMAN İŞÇİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle zaman zaman kontrolden çıkıyor. Dün akşam saatlerinde Güğlen Dağı'nda başlayan orman yangını, kısa sürede Gebece Mahallesi'ni tehdit etmeye başladı. Hızla ilerleyen alevler nedeniyle, hilal şeklinde dağın eteğine sıralanan evlerden bazıları yandı. Mahalle tahliye edilirken bazı vatandaşlar ise evlerinin önündeki kışlık yakacak odunları uzaklaştırmaya çalıştı.

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü mahalle tamamen duman altında kaldı. Dün gece Güğlen Dağı'na giden orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş, alevlerin arasında kaldı. İki işçiye ulaşılamayınca AKUT'tan destek istendi. Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın Beloluk mevkiinde yanan arazözde cansız bedenlerine ulaşıldı.Yolun alevler nedeniyle kapalı olduğunu söyleyen Mustafa Kaya, "Şu an mahalle ve dağ yanıyor. Yol kapalı. Orman yandığı için taşlar dökülmüş. Güğlen Dağı yerleşim yeri. Yazlık ve kışlık olarak kullanılan bir yer burası. Her yer tahliye edildi. Köyde yaralanan yok ama 2 orman işçisine dün gece ulaşamadılar" dedi.Ali Kaya ise yeşil alanın tamamen yandığını söyledi. Eşyaları ve hayvanları yangından kurtardıklarını belirten Kaya, "Eşimi, çocuklarımı ve hayvanlarımı güvenli bölgeye götürdüm" diye konuştu.Hasan Kaya ise köy evi olduğu için alt katında samanlık ve odunların olduğunu belirtti. 2 orman işçisinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Kaya, "Dış cephesini helikopter söndürebilir belki ama iç kısmına bir şey yapamaz. Yanmasın diye dua ediyoruz. Dün ikindi saatlerinde ormana ait arazöz yangın nedeniyle patlamış. İki orman işçisi ölmüş diyorlar" dedi.YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 5'E ÇIKTI

2 orman işçisiyle birlikte Manavgat'taki yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e çıktı. Daha önce de Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri Kardaş çifti yaşamını yitirmişti


Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (3)
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (3)
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (3)
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (3)
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (3)
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (3)
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (3)
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (3)
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (3)
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (3)
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (3)
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (3)
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (3)
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran

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Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (3) - Haberler
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