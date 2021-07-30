Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (3)
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Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (3)

Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (3)
Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Güncel

BAKAN KURUM YANAN KÖYLERDEÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

BAKAN KURUM YANAN KÖYLERDE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu. AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Atay Uslu ve Sena Nur Çelik ile AK Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı Avukat Ahmet Onaran'ın eşlik ettiği Bakan Kurum, yangının kül ettiği Kalemler, Sarılar ve Evrenseki köylerini ziyaret etti. Vatandaşlarla ve yangın söndürmede görevli işçilerle konuşan Bakan Kurum, devletin yanlarında olduğunu, yaraların sarılacağını söyledi.

BAŞKANDAN KAMPANYA UYARISIManavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sosyal medya hesabından vatandaşları nakdi yardım kampanyası konusunda uyardı. Belediyenin açtığı herhangi bir nakdi yardım kampanyasının bulunmadığını belirten Başkan Sözen, "Nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimizle temasa geçebilirler" dedi. Başkan Sözen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Manavgat'a yardım kampanyası' adıyla yayınladıkları hesap numaralarıyla paralar toplayan sosyal medya sayfaları olduğunu öğrendik. Belediyemizin açtığı herhangi bir nakdi yardım kampanyasının bulunmadığını belirtir, kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim."


Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (3)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (3)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (3)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (3)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (3)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (3)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran

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