Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (18)
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Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (18)

Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (18)
Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Haberler | Güncel

YANGIN, SEVİNÇ MAHALLESİ'NDE BÜYÜYORManavgat'ın farklı noktalarında 3 gündür devam eden yangın öğlen saatlerinde de İbradı yolu üzerindeki Sevinç Mahallesi'ne ulaştı.

YANGIN, SEVİNÇ MAHALLESİ'NDE BÜYÜYOR

Manavgat'ın farklı noktalarında 3 gündür devam eden yangın öğlen saatlerinde de İbradı yolu üzerindeki Sevinç Mahallesi'ne ulaştı. Dağların arasında kalan mahallenin etrafındaki ormanlık alana sıçrayan alevler, mahallenin camisini ve birçok evi küle döndürdü. Yangını söndürebilmek için çok sayıda arazöz, itfaiye ve helikopter müdahale ederken, mahallede yaşayan birçok kişi ise evlerini terk ederek güvenli alanlara geçti.

'KAÇIN YANARSINIZ'

Bu sırada alevlerin arasında kalan mahalleden otomobiliyle süratle kaçan bir kişi yol kenarında yangını görüntüleyen DHA muhabirlerine 'Çabuk kaçın, yanarsınız' diye bağırdı. Öte yandan mahalleye giden yol, zaman zaman yoğun duman nedeniyle kapandı. Bölgede devam eden söndürme çalışmaları ve mahalledeki yangın nedeniyle oluşan duman gökyüzünü kaplayınca, güneş kırmızı renge büründü.


Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (18)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (18)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (18)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (18)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (18)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (18)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (18)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler

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