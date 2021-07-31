MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları, 3'üncü gününde de devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları, 3'üncü gününde de devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Antalya milletvekilleri ve AFAD ekipleri, hem yangını hem de söndürme çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. İlçe merkezindeki Manavgat Gençlik Merkezi'nde toplanan bakanların, yangınla ilgili önemli konuları ele alacakları bildirildi.

Toplantı yapılacak salona ilk önce gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD ekipleriyle görüştü. Soylu daha sonra Pakdemirli, Karaismailoğlu ve Çavuşoğlu ile ayakta bir süre görüştü. Bakan Soylu'nun daha sonra dışarı çıkarak bir telefon görüşmesi yaptığı, toplantı yapılacak salona geldiğinde cep telefonundan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bir şeyler gösterdiği dikkati çekti.

Toplantı 5 bakanın katılımıyla basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı