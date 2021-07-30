MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yangının devam ettiği Manavgat'a geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yangının devam ettiği Manavgat'a geldi. Yangından en çok etkilenen noktalardan olan Kalemler Mahallesi'ne giden İnce, yanan orman arazilerini beraberindeki heyetle birlikte gezdi. Yol üzerinde bulunan ve yangın sırasında zarar gören bir hayvan çiftliğini ziyaret eden İnce, burada gazetecilere açıklamada bulundu. Yangına müdahalenin yetersiz olduğunu belirten İnce, Büyük bir felaketle kuşlar bile uçamamış. Burada onlarca köy yok olmuş. Köylünün evleri, hayvanları, samanları yanmış. Köylüler perişan bir durumda. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti 780 bin kilometrekareyi, yüzölçümümüzün yüzde 29'unu oluşturan ormanlarımız oluşturuyor ama envanterimizde 1 tane yangın söndürme uçağımız yok dedi.

İnce, zarar gören köylerdeki ziyaretlerinin ardından akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.

MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi
Yangında küle dönen memleketine giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na mağdur vatandaşlar tepki gösterdi
Yangında küle dönen memleketine giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na mağdur vatandaşlar tepki gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Tanju Bilgiç Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Oğulcan Engin
Spor Eda Erdem Can Bartu Hakan Reçber Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 17:41:10. #1.15#

title