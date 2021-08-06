DEVRİLEN AĞAÇLARIN KÖKLERİ VE İÇLERİ YANIYOR
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DEVRİLEN AĞAÇLARIN KÖKLERİ VE İÇLERİ YANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'ta 10 gündür devam eden yangın, büyük ölçüde kontrol altına alınırken, birçok noktada soğutma çalışmalarına başlandı.

Manavgat'ta 10 gündür devam eden yangın, büyük ölçüde kontrol altına alınırken, birçok noktada soğutma çalışmalarına başlandı. Orman ekiplerinin arazözleri ve itfaiye araçlarıyla önceki gece yangının kontrol altına alındığı Kızıldağ'da da soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan ormanlık alanlarda ise bazı noktalarda dumanlar tütüyor. Küle dönen ağaçların kökleri ve bazı devrilen ağaçlar ise içten içe yanmaya devam ediyor.

DEVRİLEN AĞAÇLARIN KÖKLERİ VE İÇLERİ YANIYOR
DEVRİLEN AĞAÇLARIN KÖKLERİ VE İÇLERİ YANIYOR
DEVRİLEN AĞAÇLARIN KÖKLERİ VE İÇLERİ YANIYOR
DEVRİLEN AĞAÇLARIN KÖKLERİ VE İÇLERİ YANIYOR
DEVRİLEN AĞAÇLARIN KÖKLERİ VE İÇLERİ YANIYOR
DEVRİLEN AĞAÇLARIN KÖKLERİ VE İÇLERİ YANIYOR
DEVRİLEN AĞAÇLARIN KÖKLERİ VE İÇLERİ YANIYOR
DEVRİLEN AĞAÇLARIN KÖKLERİ VE İÇLERİ YANIYOR
DEVRİLEN AĞAÇLARIN KÖKLERİ VE İÇLERİ YANIYOR
DEVRİLEN AĞAÇLARIN KÖKLERİ VE İÇLERİ YANIYOR
DEVRİLEN AĞAÇLARIN KÖKLERİ VE İÇLERİ YANIYOR
DEVRİLEN AĞAÇLARIN KÖKLERİ VE İÇLERİ YANIYOR
DEVRİLEN AĞAÇLARIN KÖKLERİ VE İÇLERİ YANIYOR
DEVRİLEN AĞAÇLARIN KÖKLERİ VE İÇLERİ YANIYOR
DEVRİLEN AĞAÇLARIN KÖKLERİ VE İÇLERİ YANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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