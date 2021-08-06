Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (3)

HAVADAN GÖRÜNTÜLEYİP, ACİL MÜDAHALEManavgat yangınının 2'nci günü itibarıyla bölgeye gelerek, ulaştırma ve haberleşme alanında tüm ekiplerle sahada olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mahalleleri de gün boyu ziyaret edip, acil ihtiyaçların yerinde çözümünü sağlıyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLEYİP, ACİL MÜDAHALE

Manavgat yangınının 2'nci günü itibarıyla bölgeye gelerek, ulaştırma ve haberleşme alanında tüm ekiplerle sahada olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mahalleleri de gün boyu ziyaret edip, acil ihtiyaçların yerinde çözümünü sağlıyor. Arazi yapısının dağlık olması nedeniyle Karayolları ekipleri, Bakan Karaismailoğlu'nun yönetiminde, orman personeliyle ulaşım açısından pek çok yeni yol çalışması yaparak, yangına müdahalenin kolaylaştırılması sağladı. Öte yandan hem yangınla mücadele ekipleri hem de bölge halkının haberleşme sorunu yaşamaması için cep telefonlarının çekmediği birçok alana onlarca mobil baz istasyonu gönderildi.

Bakan Karaismailoğlu, Manavgat, Gündoğmuş, Alanya, İbradı ve Akseki'de 9 gündür bölgedeki onlarca yerleşim bölgesini ziyaret ederek, hem muhtarla hem de halkla bir araya geldi. Bakanlık personeli tarafından tüm bölgelerin dron ile görüntü ve fotoğrafları alınarak özellikle ulaşım anlamındaki durumları da yerinden tespit ediliyor, ihtiyaca göre Karayolları ekipleri, ulaşım sorunu olan bölgelere yönlendiriliyor.10'uncu gününe giren yangınlarla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'mizin ciğerleri olan Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşan, ülkemizin çeşitli illerinde de etkili olan orman yangınlarına karşı devletimizin tüm imkanlarıyla tüm kurumları ve tüm personeli insanüstü süren mücadelemizin bugün 10'uncu günündeyiz. Yangınların söndürülmesi için çaba sarf eden tüm görevlilerimize ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Canını hiçe sayarak ormanlarımızı ve ormanlardaki canlıların kurtarılması, yangınların söndürülmesi için durmaksızın gece gündüz emek veren çalışanlara minnettarız" diye konuştu.

Yangından etkilenen mahalleleri tek tek ziyaret ettiklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Bu ihtiyaçların hızla karşılanması için bütün bakanlıklarımız ve ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yangının ilk anından itibaren devletimiz seferberlik halinde olağanüstü bir çalışma gerçekleştiriyor. İlk günden olduğu gibi devletin eli olarak her şart ve durumda halkımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İnşallah çalışan binlerce arkadaşımızla birlikte bu afetin üstesinden geleceğiz ve bu afetin izlerini de kısa zamanda ortadan kaldıracağız" dedi.

Mehmet ÇINAR/ MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar