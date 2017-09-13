Manavgat'ta Yoksul Öğrencilerin Sinema Keyfi

12 yaş arası 24 çocuk sinemaya götürüldü.



Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, ekonomik destek verdiği ailelerin çocuklarına İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında 7- 12 yaş arası 24 çocuk alışveriş merkezinde bulunan oyun parkında eğlendi ve bir restoranda yemek yedi. Ardından çocuklar, hayatlarında ilk defa sinemaya götürüldü. Çocuklar sinema salonunda 3D gözlükleriyle animasyon filmi izledi.



Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nihal Etci, ekonomik olarak destekledikleri ailelerin çocuklarını sosyalleştirmek amacıyla bir çalışma yaptıklarını söyledi. - ANTALYA