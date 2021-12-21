Manavgat'ta yılbaşı öncesi 57 personelle trafik denetimi

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesinde trafik tedbirleri uygulaması gerçekleştirdi. Alkollü araç kullanan 4 kişinin sürücü belgesine el konulurken, 1 aday sürücünün sürücü belgesi ise daimi olarak iptal edildi.

Manavgat'ın ana arterler başta olmak üzere birçok değişik noktasında Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı 16 ekip ve 57 personelle eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada sürücüler ve araçların kontrolleri gerçekleştirildi. 213 adet araç ve sürücünün kontrol edildiği uygulamada eksiklerinden dolayı 33 sürücü ve araca toplam 10 bin 491 TL Trafik İdari Para Cezası uygulanırken, alkollü araç kullandığı belirlenen 4 sürücüye idari para cezasının yanı sıra sürücü belgelerine 6 ay süreyle el konuldu. 1 aday sürücünün sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, 1 araçta trafikten men edildi. - ANTALYA