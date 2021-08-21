Manavgat'ta yardım için toplanan kıyafetleri dere kenarına attılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manavgat'ta yardım için toplanan kıyafetleri dere kenarına attılar

İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya - Haberler | Güncel

Manavgat'ta yardım için toplanan kıyafetleri dere kenarına attılar Dere kenarında iç acıtan görüntüye tepki - Kıyafetlerin etiketleri dahi sökülmemiş Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangında etkilenen vatandaşlar için bölgeye getirilen kıyafetler, kimliği belirsiz kişiler tarafından...

Manavgat'ta yardım için toplanan kıyafetleri dere kenarına attılar

- Dere kenarında iç acıtan görüntüye tepki

- Kıyafetlerin etiketleri dahi sökülmemiş

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangında etkilenen vatandaşlar için bölgeye getirilen kıyafetler, kimliği belirsiz kişiler tarafından Evrenseki-Ilıca sınırında bulunan dere kenarına atıldı. Dere kenarında iç acıtan görüntüye tepki gösteren Bülent Söylemez, "Burada ayakkabıdan kabana, oyuncaktan perdeye kadar üzerinde etiketi sökülmemiş kıyafetler var. Yani çok büyük üzüntü içindeyim. Bu malların buralara dökülmesi yazık günah değil mi?" diyerek tepki gösterdi.

Manavgat'ta yaşanan orman yangınının ardından Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da yaşayan Türkler yardım için tek vücut oldu. Yardımların büyük bölümü amacına ulaşırken koordinasyonsuz bir şekilde getirilen bazı yardım malzemeleri ise kullanılmadan çöpe dönüştü. Evrenseki ve Ilıca Mahallelerinin sınırında bulunan Şamada Köprüsü yakınlarında dere kenarına atılan kıyafetler görenleri şaşkına çevirdi.

"Bu malların buralara dökülmesi yazık günah değil mi?"

Evrenseki beldesi eski belediye başkan yardımcısı Bülent Söylemez, gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşırdığını belirterek, "Şuan Evrenköy ile İncirliköy arasındaki Şamada Köprüsü'nün bulunduğu yerdeyiz. Gördüğünüz malzemeler maalesef dere kenarına dökülmüş ve bu insanlar bunu göndermiş ama bazı arkadaşlar bunu getirmiş etiketli bir şekilde derenin etrafına tamamen serpiştirmiş. Yani çok büyük üzüntü içindeyim. Bu malların buralara dökülmesi yazık günah değil mi? Bu malları yangın zedeler kullanmıyorsa bile bunlar birer hayır kurumuna verilip kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Hepsi sıfır malzeme, 2. el olan malzemeler de var. Perdeler var. Çocuk oyuncakları var. Çanta her türlü malzeme var. ve maalesef gördüğünüz gibi hepsini buraya dökmüşler. Yetkililerin bu malzemelerini bulmalarını istiyorum" dedi.

Manavgat'ta yardım için toplanan kıyafetleri dere kenarına attılar
Manavgat'ta yardım için toplanan kıyafetleri dere kenarına attılar
Manavgat'ta yardım için toplanan kıyafetleri dere kenarına attılar
Manavgat'ta yardım için toplanan kıyafetleri dere kenarına attılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

Doğa, inadına 'Ben varım' dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber
Doğa, inadına "Ben varım" dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Deniz Akkaya Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Gervinho Mesut Özil Arda Turan Ozan Tufan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Manavgat'ta yardım için toplanan kıyafetleri dere kenarına attılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 15:26:46. #1.15#

title