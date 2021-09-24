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Manavgat'ta yangınzede çiftçilere hayvan desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Manavgat'ta yangınzede çiftçilere hayvan desteği

Antalya'nın Manavgat Belediyesi, hayırsever firmaların yardım ve destekleriyle orman yangınlarında hayvanları telef olan vatandaşlara büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtımı yaptı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat Belediyesi, hayırsever firmaların yardım ve destekleriyle orman yangınlarında hayvanları telef olan vatandaşlara büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtımı yaptı.

Kayseri'de elektronik üzerine ticari faaliyet yürüten bir firma tarafından gönderilen 11 büyükbaş, 13 küçükbaş, 50 kaz ve 43 tavuk, Demirciler, Çeltikçi, Kalemler, Karavca, Ulukapı, Karaöz, Güzelyalı ve Gebece mahallelerinde yangından zarar gören üretici vatandaşlara dağıtıldı. Yapılan tespit çalışmalarından sonra yeniden besiciliğe başlayacak olan vatandaşlar, hayırsever kuruluşlara ve aracılık yapan Manavgat Belediyesi'ne teşekkür etti. Çiftçiler, "Manavgat Belediyesi'nden Allah razı olsun. Minnettarız. Başkanımız Şükrü Sözen neye ihtiyacımız olsa anında yanımızda oldu" dediler.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, " Türkiye'nin dört bir yanındaki duyarlı vatandaşlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz ve firmalarımız Manavgat halkının zor gününde büyük bir duyarlılık gösteriyor. Bizler de Manavgat Belediyesi olarak tespit çalışması gerçekleştirdikten sonra hızlı bir şekilde üreticimize ulaşıyoruz" dedi. - ANTALYA

Manavgat'ta yangınzede çiftçilere hayvan desteği

Manavgat'ta yangınzede çiftçilere hayvan desteği

Manavgat'ta yangınzede çiftçilere hayvan desteği

Manavgat'ta yangınzede çiftçilere hayvan desteği

Manavgat'ta yangınzede çiftçilere hayvan desteği

Manavgat'ta yangınzede çiftçilere hayvan desteği

Manavgat'ta yangınzede çiftçilere hayvan desteği

Manavgat'ta yangınzede çiftçilere hayvan desteği

Manavgat'ta yangınzede çiftçilere hayvan desteği

Manavgat'ta yangınzede çiftçilere hayvan desteği

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