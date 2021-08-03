Manavgat'ta yangının yayılması nedeniyle bir mahalle daha boşaltıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının ilerlemesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının ilerlemesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi.

İlçede Beydiğin Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Kızıldağ Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Kızıldağ Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı.

Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Mahallede anons yapan AFAD ekipleri, engelli ve yaşlı vatandaşı evlerinden alarak, ilçedeki yurtlara yerleştirdi.

Ayrıca ekipler, sokakta bulunan hayvanları da besleyip, bölgeden uzaklaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur