Manavgat'ta yangında zarara uğrayan çiftçilere 16 yeni traktör

Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 ayrı yerde çıkan "Türkiyen'nin en büyük yangını" olarak kayıtlara geçen orman yangını 10 günde söndürülmüştü. Alevlere müdahale için Türkiye'nin birçok yerinden Manavgat'a 8 uçak, 19 helikopter, 450 arazöz, 450 iş makinesi, 200 itfaiye aracı ve 7 bin personel sevk edilmişti. 75 bin hektar orman ile tarım arazisinin zarar gördüğü yangında 8 kişi yaşamını yitirmiş, 2 binin üzerinde ev ve iş yeri ile birçok tarım aleti zarar görmüştü.

TÜMOSAN şirketinin Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından kurulduğunu hatırlatan Tosun; "Bugün tamamen yerli ve milli olarak traktör üretiyoruz. Ürettiğimizin yaklaşık yüzde 15'lik bir kısmını da Afrika, Ortadoğu ve Kuzey Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz" diye konuştu.