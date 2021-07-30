Manavgat'ta yangında ölen Gardaş çiftine son görev
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Manavgat'ta yangında ölen Gardaş çiftine son görev

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Güncel

Manavgat'ta yangında ölen Gardaş çiftine son görev Bakanlar Pakdemirli, Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu yangında ölen çiftin cenaze törenine katıldı Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu, Gardaş çiftinin tabutlarını taşıdı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hayatlarını kaybeden...

Manavgat'ta yangında ölen Gardaş çiftine son görev

Bakanlar Pakdemirli, Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu yangında ölen çiftin cenaze törenine katıldı

Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu, Gardaş çiftinin tabutlarını taşıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hayatlarını kaybeden Osman-Şehri Gardaş çiftinin cenazesi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle toprağa verildi.

Manavgat ilçesinde iki gün önce öğle saatlerinde başlayan ve devam eden yangına Karavca Mahallesi Deliormanlı mevkindeki müstakil evlerinde yakalanan 55 yaşındaki Osman Gardaş ve eşi 50 yaşındaki Şehri Gardaş, dumandan ve alevlerden etkilenerek hayatlarını kaybetti. Bu mahallede evlenip yuva kuran Gardaş çifti için Cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Karavcasuyu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, siyasiler, Gardaş ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alana gelen bakanlar taziyelerini aile yakınlarına iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Şehri Gardaş ve Osman Gardaş çiftinin tabutlarını Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu mezarlığa kadar omuzlarında taşıdı. Aile yakınlarının defin sırasındaki feryatları yürekleri dağladı.

Gözyaşları arasında toprağa verilen çiftin cenazesinin ardından protokol üyeleri bölgeden ayrıldı.

Manavgat'ta yangında ölen Gardaş çiftine son görev
Manavgat'ta yangında ölen Gardaş çiftine son görev
Manavgat'ta yangında ölen Gardaş çiftine son görev
Manavgat'ta yangında ölen Gardaş çiftine son görev

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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