Manavgat'ta yangın bölgesinde eğitim sorunsuz başladı
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Manavgat'ta yangın bölgesinde eğitim sorunsuz başladı

Manavgat'ta yangın bölgesinde eğitim sorunsuz başladı
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin en büyük orman yangınının yaşandığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim öğretim sorunsuz başladı.

TÜRKİYE'nin en büyük orman yangınının yaşandığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim öğretim sorunsuz başladı. Yangından etkilenen yerleşim yerlerinde bulunan 29 okulda 4 bin 286 öğrenci dersbaşı yaptı. Öğrencilerin taşımalı eğitimle başka okullara gittiği yerleşim yerlerinde ise kapalı durumda olan 10 okulun yandığı belirtildi.

Manavgat'ta 28 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan ve Türkiye'nin en büyük orman yangını kısa sürede geniş alana yayıldı. Yaklaşık 10 günde söndürülen müdahale için Türkiye'nin birçok yerinden 8 uçak, 19 helikopter, 450 arazöz, 450 iş makinesi, 200 itfaiye aracı ve 7 bin personel sevk edildi. 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, 75 bin hektar ormanlık alan ve tarım arazisiyle 2 binin üzerinde ev ve iş yeri de yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangından etkilenen 45 mahallede 2 bin 500 afetzedeye psikososyal destek verildi. 160 aileye konteyner kuruldu. Hasar tespit çalışmalarında 1352'si ağır hasarlı olmak üzere 2 bin 164 binanın hasar gördüğü tespit edildi. Yangının başlamasıyla Türkiye'nin her yerinden Manavgat'a yardım yağdı. Vatandaşlar, içme suyundan, hayvan yemine kadar Manavgat'ta yangından etkilenen bölgelere gönderdi.

Yangının ardından bölgede hayatı normalleştirme çalışmaları devam ederken, yangından etkilenen mahallelerde eğitim öğretim faaliyetleri de başladı. Yapılan incelemede öğrencilerin taşımalı eğitimle başka okullara gittiği yerleşim yerlerinde kapalı durumda olan 10 okulun, yangında tamamen küle döndüğü tespit edildi. Yangından etkilenen kırsal mahallelerde açık olan okulların ise herhangi bir zarar görmediği belirlenirken, bu okullarda yapılan boya badana işlemlerinin ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.Yangın sebebiyle zarar gören mahallelerde bulunan 29 okulda eğitim ve öğretim faaliyetlerine tüm Türkiye'de olduğu gibi herhangi bir aksama olmadan bugün başlandı. Toplam 4 bin 286 öğrencinin eğitim gördüğü okullarda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tablet verilirken, öğrencilerin kırtasiye, çanta gibi ihtiyaçları da çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar tarafından giderildi.

Yangından etkilenen kırsal Değirmenli Mahallesi'nde de alevler, hemen okulun yanına kadar geldi. Yangında okulun zarar görmemesi için mahalle halkı büyük gayret sarfederek, alevlerin önüne geçti, okula ulaşmasını engelledi. Değirmenli Mahallesi'nde bulunan ilkokulda 49, ortaokulda da 36 olmak üzere toplam 85 öğrenci bugün eğitime başladı. Okulun ilk günü öğrenciler arkadaşlarıyla hem çeşitli oyunlar oynadı hem de özlem giderdi.


Manavgat'ta yangın bölgesinde eğitim sorunsuz başladı
Manavgat'ta yangın bölgesinde eğitim sorunsuz başladı
Manavgat'ta yangın bölgesinde eğitim sorunsuz başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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