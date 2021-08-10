Manavgat'ta yanan ormanlık alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor
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Manavgat'ta yanan ormanlık alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor

Manavgat'ta yanan ormanlık alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangınlarda zarar gören ormanlık alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangınlarda zarar gören ormanlık alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İlçede 28 Temmuz'da çıkan, havadan ve karadan müdahaleler sonucu 10 günde söndürülen orman yangınlarının zarar verdiği bölgelerde çalışmalar devam ederken, Aksaz Mahallesi civarında rüzgarla savrulan küllerin metrelerce yükseğe çıkması dikkat çekti.

Vatandaşlar, bu durumu duman sanarak yetkilere yeni bir orman yangının çıktığı ihbarında bulundu.

Orman İşletme Şefliklerine gelen ihbarları değerlendiren ekipler, bu durumunun son günlerde sıklıkça yaşandığını belirterek, bu konuya duyarlı yaklaşan vatandaşlara teşekkür etti.

Manavgat'ta yanan ormanlık alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor
Manavgat'ta yanan ormanlık alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor
Manavgat'ta yanan ormanlık alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor
Manavgat'ta yanan ormanlık alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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