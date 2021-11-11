MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat'ta yanan orman arazileri fidanla buluştu

'252 Milyon Fidan Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' sloganıyla dikim başladı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 Temmuz tarihinde başlayıp 10 gün sonra kontrol altına alınabilen ve 66 bin hektar orman arazisinin zarar gördüğü yangında küle dönen alanlar fidanla buluştu.

Manavgat yangınında en fazla zarar gören yerlerden biri olan Kalemler Mahallesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Kalemler Mahallesinde '252 Milyon Fidan Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' sloganıyla ağaç dikim kampanyasına etkinliğine Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yavuz Özfidan, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya OGM Bölge Müdürü Vedat Dikici, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, Manavgat ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç, çok sayıda asker, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının yaşandığı ve 60 bin hektar alanın kül olduğu, 8 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta yangından etkilenen ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için orman ekiplerinin çalışmalarının ardından fidan dikimi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının tespitlerine göre bölgede 15 bin dekar tarımsal alan zarar görürken 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 20 bini bıldırcın 27 bin 407 kanatlı hayvan, bin 441 arılı kovan, bin 6 boş kovan olmak üzere 33 bine yakın hayvan öldü. Yangın bölgelerinde bir taraftan yanan ağaçların kesim ve ağaçların taşınma işlemi yapılırken, diğer taraftan ise ağaçların kesildiği alanlar Tarım ve Orman Bakanlığına ait iş makineleri ve orman işçileri tarafından fidan dikimine hazır hale getirildi.

Yangından en çok zarar gören yerlerin başında gelen Kalemler Mahallesi Kocabaş mevkiinde bugün ağaç dikim etkinliğinin startı verildi. İlk etapta yaklaşık 10 hektarlık alanın ağaçlandırılacağı, Kalemler Mahallesinde toplam ağaçlandırılacak alanın ise 150 hektar olduğu bildirildi.

Yanan bölgelere keçiboynuzu ve defnenin yanı sıra çam fidanlarının dikimi yapıldı.