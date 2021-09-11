MANAVGAT'TA YANAN AĞAÇ GÖVDELERİNDEN AT FİGÜRÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MANAVGAT'TA YANAN AĞAÇ GÖVDELERİNDEN AT FİGÜRÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYALI sanatçı Adnan Ceylan, Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen Manavgat yangınında zarar gören ağaçlardan elde ettiği odun ve tahta parçalarıyla at figürü yaptı.

ANTALYALI sanatçı Adnan Ceylan, Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen Manavgat yangınında zarar gören ağaçlardan elde ettiği odun ve tahta parçalarıyla at figürü yaptı. Ceylan, 'Manavgat' adını verdiği atın 4,5 metre uzunluğunda, 250 kilo ağırlığında, şaha kalkmış aygır görünümünde olduğunu ve doğanın uyanışını temsil ettiğini söyledi.

Önceki yıllarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Atıktan Sanata' başlıklı sergiye 6 heykeliyle katılan, iş insanları Rahmi Koç'un evi için kartal, Ali Koç'un ofisine de at heykeli yapan Antalyalı sanatçı Adnan Ceylan, Manavgat yangınını Geri Dönüşüm sanatıyla birleştirmek için harekete geçti. Yangın sonrası topladığı geride kalan ağaç ve odun parçalarından 4,5 metre uzunluğunda, 250 kilo ağırlığında, şaha kalkmış at figürü yapan Ceylan, yangın sonrası doğanın uyanışını simgelediğini kaydetti. Atın gövdesinde kullanılan ağaç ve dalların yanan ağaçlardan elde edildiğini anlatan Ceylan, figürün İstanbul'da 24 Eylül'de gerçekleştirilecek 'İleri Geri Dönüşüm Heykel Sergisi'nde sergileneceğini aktardı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan geri dönüşüm sanatçılarının sergiye farklı heykellerle katılacağını, her sanatçının farklı mesajlar içeren heykelleri olacağına inandığını belirten Ceylan, Ben 3 heykelle katılıyorum. En önemlisi ise 'Manavgat' adını verdiğim at heykeli. Bu heykelin satışından elde edilecek gelirin bir kısmını da orada evi zarar görmüş, gerçekten yardıma muhtaç birine vermeyi planlıyorum. Ben sanatımla yaşanmış bu büyük faciaya dokunmak için çalışıyorum. Bu çalışmamı sosyal medyada gören Antalyalı sanatseverler de bana destek olmak istedi. Her biri işin bir ucundan tuttu. Tam bir ekip ruhuyla çalışıp at heykelini şahlandırdık dedi.

At heykelinin yapımına Türkiye'nin birçok ilinden gönüllü sanatseverlerin destek verdiğini anlatan Adnan Ceylan, şarkıcı Ege'nin de bir gününü ayırarak, katkı koyduğunu belirtti. Ceylan, Ege, sanatsever bir arkadaşımız. İstanbul'dan gelerek diğer gönüllüler gibi bizlere yardımcı oldu. Oldukça eğlenceli bir gün geçirdik diye konuştu.

MANAVGAT'TA YANAN AĞAÇ GÖVDELERİNDEN AT FİGÜRÜ

MANAVGAT'TA YANAN AĞAÇ GÖVDELERİNDEN AT FİGÜRÜ

MANAVGAT'TA YANAN AĞAÇ GÖVDELERİNDEN AT FİGÜRÜ

MANAVGAT'TA YANAN AĞAÇ GÖVDELERİNDEN AT FİGÜRÜ

MANAVGAT'TA YANAN AĞAÇ GÖVDELERİNDEN AT FİGÜRÜ

MANAVGAT'TA YANAN AĞAÇ GÖVDELERİNDEN AT FİGÜRÜ

MANAVGAT'TA YANAN AĞAÇ GÖVDELERİNDEN AT FİGÜRÜ

MANAVGAT'TA YANAN AĞAÇ GÖVDELERİNDEN AT FİGÜRÜ

MANAVGAT'TA YANAN AĞAÇ GÖVDELERİNDEN AT FİGÜRÜ

MANAVGAT'TA YANAN AĞAÇ GÖVDELERİNDEN AT FİGÜRÜ

MANAVGAT'TA YANAN AĞAÇ GÖVDELERİNDEN AT FİGÜRÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var."

 Türkiye, Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarını tümüyle reddettiğini açıkladı

Türkiye, Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarını tümüyle reddettiğini açıkladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Mustafa Şentop Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ece Üner Gökhan Çıra Derya Baykal
Spor Okan Buruk Fatih Terim Alper Yılmaz Abdullah Avcı Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hamid Karzai Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MANAVGAT'TA YANAN AĞAÇ GÖVDELERİNDEN AT FİGÜRÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 11:13:04. #1.17#