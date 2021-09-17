Manavgat'ta yanan 100 hektar alanda ekim öncesi toprak işleme çalışmaları tamamlandı - Haberler
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Manavgat'ta yanan 100 hektar alanda ekim öncesi toprak işleme çalışmaları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manavgat'ta yanan 100 hektar alanda ekim öncesi toprak işleme çalışmaları tamamlandı

Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat yangınında yanan sahaları yeniden yeşertmek için toprak işleme çalışmalarını sürdürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat yangınında yanan sahaları yeniden yeşertmek için toprak işleme çalışmalarını sürdürüyor. Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ve ilgili şube müdürleri, yangın alanında makineli toprak işleme konusunda tatbiki bilgilendirme yaptı.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Şelale İşletme Şefliği sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen tatbikata Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, ilgili şube müdürleri, Manavgat, Alanya, Akseki ve Taşağıl Orman İşletme Müdürleri, Teknik Personel ve Orman Muhafaza Memurlarından oluşan kalabalık bir grup katıldı. İş makineleri eşliğinde gerçekleşen tatbikatta makineli toprak işleme teknik ve usulleri, daha iyi işler yapılabilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Manavgat, Alanya, Akseki ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında 28 Temmuz tarihinde meydana gelen orman yangını sonucu zarar gören ormanlık alanların yeniden yeşil bir örtüye kavuşturulması için toprak hazırlığına başlandığını belirten Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait dozerle yapılan toprak hazırlığı sonucunda tohum serpmek ve boş kalan alanlarda yöreye uygun türlerle fidan dikmek suretiyle sahaya yeniden orman örtüsü kazandırılacak. Şu ana kadar 100 hektar alanda gerçekleşen toprak işleme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi.

Konunun büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dikici, "Yanan ormanlık alanların bir an önce dikime hazır hale getirilmesi ve dikimlerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bugün burada İş makineleri ile toprağın tekniğine uygun nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Gerek ekime hazırlama gerekse dikim işlemleri tekniğine uygun olarak en kısa sürede gerçekleştirilecektir" diye konuştu. - ANTALYA

Manavgat'ta yanan 100 hektar alanda ekim öncesi toprak işleme çalışmaları tamamlandı

Manavgat'ta yanan 100 hektar alanda ekim öncesi toprak işleme çalışmaları tamamlandı

Manavgat'ta yanan 100 hektar alanda ekim öncesi toprak işleme çalışmaları tamamlandı

Manavgat'ta yanan 100 hektar alanda ekim öncesi toprak işleme çalışmaları tamamlandı

Manavgat'ta yanan 100 hektar alanda ekim öncesi toprak işleme çalışmaları tamamlandı

Manavgat'ta yanan 100 hektar alanda ekim öncesi toprak işleme çalışmaları tamamlandı

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