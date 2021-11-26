Manavgat'ta yağmur suyu giderleri temizlendi - Haberler
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Manavgat'ta yağmur suyu giderleri temizlendi

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Manavgat'ta yağmur suyu giderleri temizlendi

Manavgat'ta yağmur suyu giderleri temizlendiAntalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kış hazırlıklarını sürdürüyor.

MANAVGAT, ANTALYA (Habermetre) - Manavgat'ta yağmur suyu giderleri temizlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kış hazırlıklarını sürdürüyor. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, yağmur mevsimi öncesi Manavgat'ta yağmur suyu giderlerini temizledi.

Manavgat ilçe merkezi ve mahallelerde kış hazırlığı yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan yağmur suyu giderlerinde kombine araç ile temizlik çalışması yaptı. Yağmurla birlikte tıkanmanın önüne geçmek adına mazgal içerisinde biriken yaprak, çamur ve atıklar kaldırılarak temizleniyor. Çalışma ile olası su taşkınlarının önlenmesi ve oluşabilecek zararların en aza indirilmesi amaçlanıyor. Güvenli ve konforlu trafik akışının sağlanması amacıyla, çeşitli nedenlerle tahrip olan yağmur suyu mazgalları da ekiplerce tamir edildi, kırılan mazgallar yenileri ile değiştirildi.

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