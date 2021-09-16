Manavgat'ta yağan yağmur esnafa yaradı, turistler pazara akın etti - Haberler Ekonomi
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Manavgat'ta yağan yağmur esnafa yaradı, turistler pazara akın etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Manavgat'ta yağan yağmur esnafa yaradı, turistler pazara akın etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün etkili olan yağmur, Manavgat'ta tatil yapan turistlerin otelden çıkmalarına ve Perşembe pazarına akın etmelerine neden oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün etkili olan yağmur, Manavgat'ta tatil yapan turistlerin otelden çıkmalarına ve Perşembe pazarına akın etmelerine neden oldu.

Minibüslerle akın akın Manavgat'a gelen turistler, Perşembe Pazarındaki esnaflar başta olmak üzere esnafların yüzünü güldürdü. Perşembe pazarına gelen turistler, özellikle ucuz tişört ve benzeri ürünler satan esnafların tezgahında adeta kuyruk oluşturdu.

Manavgat'ta uzun bir aradan sonra etkili olan sağanak yağış ve bulutlu hava, Manavgat ve çevresinde tatil yapmakta olan turistlerin deniz ve otelde kalmak yerine Manavgat'a gitmelerini sağladı. Minibüslerle turist bölgelerinden akın akın Antalya Caddesine gelen turistler Aşağı Hisar Mahallesinde kurulan Perşembe Pazarında esnafların yüzünü güldürdü. Çoğunluğu Rus ve Ukrayna'dan gelen turistler, özellikle tezgahlarına astıkları etiketlerle ucuz fiyata tişört ve benzeri ürün satan esnafların kapısında sıraya girdi.

Korona virüs nedeniyle turistlerin ülkemize gelmemesi, gelenlerin de otelden çıkmaması nedeniyle turiste hasret kalan esnafların turist akınıyla birlikte yüzleri gülmeye başladı. Turist akınından pazar esnafının yanı sıra lokanta ve kafeterya gibi işletmelerde nasiplerini aldı. - ANTALYA

Manavgat'ta yağan yağmur esnafa yaradı, turistler pazara akın etti

Manavgat'ta yağan yağmur esnafa yaradı, turistler pazara akın etti

Manavgat'ta yağan yağmur esnafa yaradı, turistler pazara akın etti

Manavgat'ta yağan yağmur esnafa yaradı, turistler pazara akın etti

Manavgat'ta yağan yağmur esnafa yaradı, turistler pazara akın etti

Manavgat'ta yağan yağmur esnafa yaradı, turistler pazara akın etti

Manavgat'ta yağan yağmur esnafa yaradı, turistler pazara akın etti

Manavgat'ta yağan yağmur esnafa yaradı, turistler pazara akın etti

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Haber: Manavgat'ta yağan yağmur esnafa yaradı, turistler pazara akın etti - Haberler Ekonomi
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