Manavgat'ta ve Köyceğiz'de doğaya salınacak 23 alageyik adaptasyon sürecine alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manavgat'ta ve Köyceğiz'de doğaya salınacak 23 alageyik adaptasyon sürecine alındı

Manavgat'ta ve Köyceğiz'de doğaya salınacak 23 alageyik adaptasyon sürecine alındı
09.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:20

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ana vatanı Türkiye olan alageyik (Dama dama) için koruma, üretim ve salım çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ana vatanı Türkiye olan alageyik (Dama dama) için koruma, üretim ve salım çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Antalya Manavgat'ta doğaya salımı yapılacak 15 alageyik, ile Muğla Köyceğiz'de salımı yapılacak 8 alageyik 10 günlük adaptasyon sürecine alındı.

2020 yılı içerisinde Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen Manavgat-Kapan Bölgesine, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu endemik türden, Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonunda üretimi gerçekleştirilen 15 erkek 15 dişi alageyiğin yerleştirilmesi planlandı.

Bu kapsamda sahaya 3 bin 200 metrekare büyüklüğünde, içerisinde hayvanların gizlenmesine ve beslenmesine uygun alanların bulunduğu, 2 metre yüksekliğinde örgü çit telle çevrilmiş adaptasyon alanı oluşturuldu. Ayrıca telin iç kısmında hayvanların dış ortamı görüp strese girmemesi için 2 metre yüksekliğinde gölge tül çekildi. Bunun yanında hayvanların geçici su ihtiyacını karşılayacak yalak ve sulama sistemi ile yemlikler de konuldu.

Erkek alageyiklerin boynuzlarını attığı dönem olan Nisan-Mayıs ayında, dişi bireylerin ise eşleşme dönemi olan Eylül-Ekim ayında taşınmasının planlandığı yerleştirme programına göre Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonundaki yakalama kapanları vasıtasıyla yakalan 15 erkek alageyik doku ve kan örneklerinin alımı gibi tüm gerekli tedbirleri alan uzman bir ekip tarafından salımın gerçekleştirileceği bu adaptasyon alanına getirildi.

Sürecin sonunda doğal ortama salınacak

Bu çalışmalar kapsamında 6 adet alageyiğe uydu bağlantılı veri aktaran tasma takan DKMP ekipleri, adaptasyon alanına bir adet karavan da götürerek 10 günlük adaptasyon sürecini 7/24 yakından takip ediyor. Adaptasyon süresi sonunda ise alageyikler doğal ortamlarına salınacak.

Köyceğiz'e bugüne kadar 24 alageyik yerleştirildi

Yine Antalya Düzlerçamı bölgesinden yakalanan 8 adet erkek alageyik Muğla Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına yerleştirilmek üzere adaptasyon sürecine alındı. Bölgeye yerleştirme çalışmalarına 9 Mayıs 2013 tarihinde başlandı ve bu 8 alageyik ile beraber toplam 24 alageyik yerleştirildi. Tespitlere göre alanda 36 adet alageyik yaşıyor.

Türkiye'de Antalya Düzlerçamında bulunan alageyiklerin dünyadaki diğer alageyiklerin atası olduğunu ve son yıllarda nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise "Bu türün gelecek nesillere aktarımı ve popülasyonunun artırılması için ilk çalışma 1966 yılında Antalya ili Düzlerçamı bölgesinde bin 750 hektarlık alanın koruma sahası olarak ilan edilmesi olmuş ve daha sonra tabii yaşama alanlarının hemen yanında Düzlerçamı Alageyik Üretme İstasyonu 1970 yılında Bakanlığımız tarafından kurulmuştu.

Toplam 7 adet alageyikle başlanan üretim çalışmaları 2003 yılına kadar devam etti, merkezde alageyiklerin sayısının artması ve üretim merkezindeki besin bitkilerinin azalması ile birlikte, stres, kolay hastalanma ve üreme kabiliyetlerinde gerilemeler üzerine Düzlerçamı-Eşenadası bölgesinde yeni bir bölgede üretim çalışmalarına devam edildi" diye konuştu.

110 Alageyikle üretim çalışmaları sürüyor

Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonunda bugün itibarıyla 110 alageyikle üretim çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Manavgat'ta doğaya salacağımız alageyikler de bu üretme istasyonumuzdan temin edildi. Daha önce başka yerlere de nakiller yaptık. Dilek Yarımadası Milli Parkına ve Muğla Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına bu istasyonumuzda üretilen alageyiklerden salımlar gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.

Bu endemik türün yok olmaması ve sayısının artması için Bakanlık olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirten Bakan Pakdemirli, "İstasyon dışındakilerle birlikte ülkemizde toplam 300-350 adet alageyiğin olduğunu tahmin ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Haber
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak Haber
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin Haber
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit...
Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır
Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı
Rektörün istifası akıllara 'Lan ders çalış' dediği videoyu getirdi
Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi
Silah zoruyla attırılan imza sebebiyle 20 milyon liralık mal varlığını kaybedecek 81 yaşındaki adam kısmi felç geçirdi
Silah zoruyla attırılan imza sebebiyle 20 milyon liralık mal varlığını kaybedecek 81 yaşındaki adam kısmi felç...
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Hüseyin İnan Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Metin Akpınar
Spor Ali Koç Ergin Ataman Gökhan Gönül Bülent Uygun Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Silah Avrupa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Manavgat'ta ve Köyceğiz'de doğaya salınacak 23 alageyik adaptasyon sürecine alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 11:31:05. #1.15#
title