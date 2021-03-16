Manavgat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
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Manavgat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

16.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:49
Manavgat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarılar Mahallesi'nde, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine H.K'nin kaldığı eve operasyon düzenlendi.

Aramada, farklı miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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