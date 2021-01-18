Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
18.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:16
Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin bir adrese düzenlediği operasyonda sigara kutusuna saklanmış bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, M.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur